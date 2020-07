Bottas in pole: "Ottimo risultato". Hamilton: "Siamo il miglior team"

DOPPIETTA MERCEDES

Prosegue il dominio Mercedes in quel di Spielberg dove domani, nel primo GP della stagione, le "frecce nere" si presenteranno in prima fila con Bottas ed Hamilton. Soddisfazione per il pilota finlandese che, battendo il record della pista di Leclerc, ha conquistato la prima pole dell'anno: "Avevo delle sensazioni strane prima delle qualifiche, abbiamo spinto la macchina al limite e ottenuto un risultato ottimo". F1 Austria, la prima pole è di Bottas ufficio-stampa

"Ci eravamo preparati bene, complimenti al team- ha proseguito Bottas-. E' soltanto la prima qualifica dell'anno, ma sono impressionato. Risultato ottimo, la giornata che conta però è domani".

Entusiasmo alle stelle anche per il sei volte campione del mondo Lewis Hamilton che domenica partirà dal secondo posto: "Ottimo lavoro di Valtteri, la stagione per noi parte bene. Anno dopo anno dimostriamo di essere il miglior team", Secondo il pilota britannico il segreto della Mercedes è la forza di "spingerci sempre al limite, come team siamo molto uniti".

Soddisfazione anche per Max Verstappen, lo scorso anno vincitore del GP d'Austria. Il pilota Red Bull, che partirà dalla terza posizione, è pronto a lottare con le Mercedes: "Sono contento per la terza posizione. Oggi la Mercedes era su un livello diverso, vediamo cosa riusciremo a fare domani. Anche l'anno scorso in qualifica non eravamo andati forti, anche quest'anno proveremo a cambiare in gara. Non abbiamo nulla da perdere e cercheremo di dare loro filo da torcere"