Barcellona Day 3: miglior tempo di Hamilton; 2. Russell; Red Bll insegue con Perez e Verstappen; Ferrari 6. e 7. con Leclerc e Sainz

FORMULA 1

La prima sessione di test precampionato si è chiusa con il miglior tempo del sette volte iridato nella sessione pomeridiana.

di

Stefano Gatti

Mercedes e Red Bull, ancora loro! La prima sessione di test della nuova era si conclude con il miglior tempo di Lewis Hamilton (01.19.138) nella terza giornata davanti al compagno di squadra George Russell (staccato di soli 95 millesimi). Sergio Perez si regala un sogno siglando il terzo tempo (01.19.556), precedendo di 20 millesimi Max Verstappen. La Ferrari chiude i test catalani con il sesto ed il settimo tempo di Charles Leclerc e di Carlos Sainz, preceduti dall'ex ferrarista Sebastian Vettel (Aston Martin) e staccati rispettivamente di 693 e di 934 millesimi.

La sessione pomeridiana era iniziata con i test sull'asfalto bagnato artificialmente durante la pausa pranzo da una flotta di autobotti per verificare il comportamento degli pneumatici da pioggia o meglio - vista la rapidità con la quale l'asfalto si è asciugato - il cosiddetto "crossover" tra le rain e le coperture intermedie prima e poi slick.

Quando il tracciato è tornato del tutto asciutto, le squadre hanno iniziato a forzare ed Hamilton è salito in cattedra, chiudendo la terza ed ultima giornata di test con il miglior tempo, battendo la miglior performance della mattinata, siglata dal suo nuovo compagno di squadra Russell. Come detto, alle spalle della W13 tornate Frecce d'Argento, ci sono le Red Bull di Perez e Verstappen. Incaricato dei test con gli pneumatici da pioggia subito dopo la pausa pranzo, il messicano ha anche brevemente segnato il miglior tempo di giornata, prima di essere superato da Hamilton, ma è comunque riuscito a fare meglio del proprio compagno di squadra (e campione del mondo) che aveva guidato la RB18 in mattinata.

Non particolarmente brillante il finale di test della Ferrari. Nella sessione mattutina (interrotta cinque volta dalla bandiera rossa), Leclerc ha chiuso il suo miglior giro in un minuto, 19 secondi ed 831 millesimi. In quella del pomeriggio il suo compagno di squadra spagnolo è rimasto per 72 millesimi sopra il muro degli ottanta secondi. Davanti alla F1-75 ed ai suoi piloti ha quindi chiuso l'ultima giornata Sebastian Vettel con la Aston Martin che ha però chiuso anzitempo il proprio programma dopo il problema tecnico accusato sulla sua monoposto a fine mattinata. Giornata poco produttiva anche per Alpine: un problema idraulico ha costretto Fernando Alonso ad accostare a bordo in pista in una nuvola di fumo, provocando la prima sospensione delle prove della mattinata.

Dietro alla due Ferrari, in un gioco... delle coppie "rovinato" solo dall'inserimento di Vettel in quinta posizione, ci sono i piloti di Williams e McLaren, entrambe spinte dalla PU Mercedes. Alexander Albon ha messo a segno l'ottavo tempo di giornata e - insieme ad Hamilton - è stato il pilota più assiduo in pista: novantaquattro giri! Nicholas Latifi segue con il nono tempo, davanti a Daniel Riccardo (miglior tempo con pneumatici full wet) e Lando Norris con la McLaren appunto, team che - come la Ferrari - era stata protagonista di prestazioni più brillanti nelle due prime giornata dei test.