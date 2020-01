Australia in fiamme, la F1 mette all'asta caschi e tute dei piloti

L'INIZIATIVA BENEFICA

La F1 scende in campo contro gli incendi che stanno devastando l'Australia. Il Circus ha ufficialmente aperto un'asta per raccogliere fondi da donare alle associazioni che combattono contro i roghi, come la Croce Rossa australiana e il WWF. Tra gli oggetti che sarà possibile acquistare ci sono le scarpe e i guanti di Daniel Ricciardo, il casco di Kevin Magnussen, le tute di Max Verstappen e Alex Albon e molti altri articoli donati dai piloti e autografati.

Non solo merchandise, però. All'asta verranno anche messe esperienze esclusive: incontri nel paddock di Melbourne (per il primo GP della stagione) con Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Lando Norris, Carlos Sainz, Mattia Binotto, Toto Wolff e molti altri protagonisti del mondiale; una cena con il Managing Director della F1 Ross Brawn; una visita alle fabbriche di Renault e McLaren; un giro a bordo della Safety Car ad Albert Park e molto altro.

Il ricavato sarà interamente donato a quattro organizzazioni: la Croce Rossa australiana e il WWF, ma anche la Country Fire Authority dello stato di Victoria e la Fondazione per il rinnovamento rurale regionale. "L'Australia è sempre stata e continuerà a essere un luogo speciale per la F1 - si legge in una nota ufficiale del Circus - La popolazione australiana è parte integrante della nostra comunità e vogliamo mandare le nostre condoglianze a tutti coloro che sono stati colpiti dalla tragedia".