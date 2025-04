Antonelli verso il GP Bahrain: "Sto migliorando e imparando: un podio sarebbe bellissimo"

Il pilota più giovane di sempre a essere in testa in un Gran Premio di Formula 1 ci sta prendendo gusto: dopo Suzuka, Kimi Antonelli non vuole accontentarsi, partendo dalla soddisfazione per quanto fatto in queste prime tre gare. Questo il messaggio del pilota Mercedes nella conferenza stampa di presentazione del weekend in Bahrain: "Finora è andata piuttosto bene. La cosa che rende più felice è la costanza nelle gare, sto cercando di fare meglio in ogni weekend. Sto imparando tantissimo e posso fare di più, grazie anche a Russell che mi sta aiutando a migliorare. Lui è un pilota esperto, si vedono la sua sicurezza e la sua fiducia, sa come "giocare" con la macchina e come risponderà, anche in curva. Penso di aver fatto un grande passo in avanti a Suzuka, non vedo l'ora di iniziare questo weekend".