Antonelli "sorvola" Montecarlo. Hamilton, Leclerc e una Ferrari a due volti

Massimo dei voti senza esitazioni per Kimi che a Montecarlo viaggia per l'intero Gran Premio con le ruote della sua Mercedes... praticamente sollevate dall'asfalto. Dopo la pole a sorpresa del sabato, una dimostrazione di superiorità da parte del leader del Mondiale che dopo aver ricevuto da Max Verstappen al primo via un aiutino del quale peraltro non aveva bisogno - non mette mai una ruota fuori posto e - per tornare all'inizio - "sorvola" letteralmente la gara e allunga ancora davanti a tutti. Un punto in più (farebbe undici) per la bravura nel mantenere la freddezza alla bandiera rossa e involarsi per la vittoria definitiva.