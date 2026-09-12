Antonelli imprendibile a Madrid. Ferrari in chiaroscuro: Leclerc 2., Hamilton a muro

Ancora una volta c'è Kimi Antonelli davanti a tutti: il leader della classifica chiude al comando anche il terzo e ultimo turno di prove libere del Gran Premio di Spagna con il tempo di un minuto, 32 secondi e 797 millesimi. Alle sue spalle c'è Charles Leclerc a 166 millesimi di ritardo. Dopo un venerdì sottotono, la McLaren torna in alto con il terzo e il quarto tempo di Oscar Piastri e Lando Norris rispettivamente a 189 e 236 millesimi. Max Verstappen (+0.375) sigilla la top five con la Red Bull davanti a George Russell, ancora in netto ritardo (settecentodue millesimi) rispetto al suo compagno di squadra. Liam Lawson e Nico Hulkenberg sono settimo e ottavo con la seconda Red Bull e con la migliore delle Audi. Alle loro spalle Lewis Hamilton che perde più di metà del turno a causa di un "dritto" a ruote bloccate contro le barriere all'ultima curva del tracciato. Il sette volte iridato è riuscito a ripartire per tentare di riportare ai box la sua SF-26 con il muso danneggiato (e non perdere così il resto del turno) percorrendo un intero giro ma è stato avvisato via radio di trovare una postazione sicura per parcheggiare la monoposto, come richiesto dalla Direzione Gara e del ponte di comando Ferrari, allo scopo di evitare una multa o peggio ancora una penalità. La sessione è stata lungamente interrotta per il ripristino delle barriere spostate nell'impatto dalla monoposto di sir Lewis. Alla ripresa, quindici minuti di prove terminati però in anticipo per un'altra bandiera rossa provocata da un incidente di Oliver Bearman (incolume) con la Haas-Ferrari.