Antonelli batte Russell nei test privati a Silverstone, la Mercedes decide di puntare su di lui per il 2025

Il pilota bolognese ha fatto meglio del pilota inglese nella sessione andata in scena sullo storico circuito britannico ottenendo il sì dei quindici membri destinati a decidere la coppia per il prossimo anno

Andrea Kimi Antonelli ha impressionato tutti nel corso dei test privati a Silverstone con la Mercedes e per questo motivo il talento bolognese dovrebbe diventare il nuovo pilota della casa di Stoccarda a partire dal 2025. In attesa di vedere se potrebbe fare il suo esordio in Formula 1 già nella parte conclusiva di questa stagione andando a sostituire Logan Sargeant in Williams una volta compiuti diciotto anni, l'emiliano dovrebbe sostituire Lewis Hamilton alla guida delle Frecce d'Argento.

Vedi anche Formula 1 Albon rinnova con la Williams: farà da "chioccia" a Kimi Antonelli nel 2025? Un'eredità importante, ma che non sembra pesare sulle giovani spalle di Antonelli che ha strabiliato tutti durante le prove andate in scena sullo storico circuito inglese in cui avrebbe battuto persino il pilota titolare oltre al collaudatore Mick Schumacher facendo leggermente meglio del pilota inglese sul passo gara. A rivelarlo è stato il Corriere dello Sport il quale ha spiegato come i tre si siano alternati alla guida di una Mercedes W13 del 2022 con l'italiano che ha eguagliato il collega nella simulazione di qualifica (poca benzina e gomme soft), ma addirittura sia andato meglio negli stint più lunghi.

Unanime il giudizio di tutti e quindici i membri chiamati a decidere sulla futura coppia Mercedes consegnandogli di fatto il volante più scottante della Formula 1 nelle sue mani, con buona pace di Max Verstappen, a lungo corteggiato da Toto Wolff e destinato a rimanere ancora in Red Bull.