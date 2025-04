Antonelli accende l'Italia più della Rossa: il meglio deve ancora venire

Kimi fa parte di una generazione di rookies che ha le carte in regola per essere protagonista in pianta stabile ma rispetto ad Isack Hadjar, Oliver Bearman e Gabriel Bortoleto ha il compito di gestire opportunità e rischi in pari quantità e - in termini di rischio - in quantità ben maggiori del franco-algerino che guida la Racing Bulls, dell'inglese al volante della Haas powered by Ferrari e del brasiliano che deve accontentarsi della modesta Sauber. A suo vantaggio, il nostro ha un tutor - Toto Wolff - scaltro e spregiudicato come minimo al pari di Helmut Marko (parlando di Hadjar) ma disposto a dare più tempo al suo pilota e ad accompagnarne la crescita. Diciotto anni sono (al giorno d'oggi) l'età giusta per approdare in Formula 1 ma ne servono un paio di più per assegnare a Kimi il suo posto nella storia, nella quale intanto si è già affacciato, strappando a Max Verstappen il primato di precocità al comando di un Gran Premio.