Alpine scende in campo: giù i veli il 16 febbraio a Londra per la A523 di Ocon e Gasly

FORMULA 1

Salgono a quattro (su dieci) le squadre che hanno annunciato le fate di presentazioni delle loro monoposto

© F1.com Dopo Aston Martin, Ferrari e Alpha Tauri, tocca ad Alpine annunciare data e luogo di svelamento della propria monoposto 2023 che si chiamerà A523, in linea di continuità con le due che l'hanno preceduta da quando la squadra che ha chiuso al quarto posto l'ultimo Mondiale Costruttori ha preso il posto di Renault. Il lancio del nuovo "challenger" by BWT Alpine F1 Team avverrà giovedì 16 febbraio a Londra e seguirà di cinque giorni quello di Alpha Tauri (sabato 11), di tre quello di Aston Martin (lunedì 13) e di sole quarantotto ore quello della Scuderia di Maranello (martedì 14 febbraio).

© AlpineF1Team Twitter

A guidare la terza Alpine di Formula Uno nel Mondiale al via domenica 5 marzo in Bahrain saranno il confermato Esteban Ocon e la new entry Pierre Gasly che prende il posto di Fernando Alonso, cher ha nuovamente attraversato il Canale della Manica, sposando la causa Aston Martin. Una coppia, quella formata dal lungo Ocon e dal connazionale in arrivo da Alpha Tauri, che si può tranquillamente definire esplosiva. Nei prossimi giorni, probabilmente nelle prossime ore, arriveranno via via le date di "unveiling" delle altre sei squadre del Mondiale. Inutile dire che la maggiore attesa riguarda le nuove monoposto di Red Bull e Mercedes.