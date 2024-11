Alpine "scala" il Mondiale Costruttori: missione sesto posto per Ocon e Gasly

Tre posizioni in un colpo solo: la clamorosa doppietta Alpine sul podio del Gran Premio del Brasile (dietro a Verstappen, si capisce!) ha permesso al Team Bleu di scalare la classifica Costruttori, lasciando il nono posto davanti alla sola Sauber (unica squadra a bocca asciutta dopo ventuno dei ventiquattro GP del calendario) per arrampicarsi fino alla sesta casella, mettendo la freccia - in ordine crescente - su Williams, VISA Racing Casgh App Racing Bulls e Haas. A San Paolo, Esteban Ocon e Pierre Gasly hanno consentito ad Alpine di spostare dalla... parte giusta del pallottoliere ben trentacinque palline, contro le solo quattordici dei venti precedenti appuntamenti di una stagione difficilissima e a lungo fallimentare, il cui segno non cambia più di tanto dal punto di vista tecnico (si è pur sempre trattato di un GP dallo svolgimento anomale), ma lo fa in modo sostanziale nel senso della distribuzione dei proventi dei diritti televisivi, di marketing e quant'altro da parte di Formula 1 tra le dieci squadre. Merito anche di Flavio Briatore, subentrato in corsa per provare a raddrizzare le sorti di un programma allo sbando o quasi? Non direttamente magari, però la mano del top manager piemontese in qualche modo la si è vista e ora Alpine può guardare avanti con più fiducia e più certezze, puntando anche sulla prossima fornitura Mercedes per la power unit.