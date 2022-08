Alpine, Haas, Alfa Romeo: Ricciardo riaccende il mercato piloti 

FORMULA UNO

Il pilota australiano in bilico tra la caccia al rilancio dopo il difficile biennio nel team papaya e l'ipotesi-ritiro

© Getty Images Alpine, Haas, Alfa Romeo: alla luce dell'annuncio della separazione tra Daniel Ricciardo e la McLaren, le opzioni del pilota australiano per il 2023 sono note e peraltro obbligate. Un po' meno le condizioni che possono far prevalere una di esse sulle altre due, che poi diventano tre, volendo prendere il considerazione l'epilogo di una carriera nel Mondiale iniziata nel 2011 e punteggiata di otto vittorie: la più recente delle quali nemmeno un anno fa a Monza con la McLaren stessa, la terza invece nel 2014 con la Red Bull a Spa-Francorchamps, dove la Formula Uno riprende il proprio cammino dopo tre settimane di pausa.

© Getty Images

Il Mondiale va veloce, come sempre: divorato il pit stop agostano, si riparte da una pista storica ma sul punto di lasciare il calendario iridato e con uno dei suoi protagonisti alla caccia del tempo perduto e di un volante per la prossima stagione. Non c'è tempo da perdere, insomma, tutti i livelli. Nove Gp a disposizione di Ricciardo per guadagnarsi una nuova chance che però - visto il parco-macchine a disposizione - non gli offre a breve termine molte possibilità di tornare sul gradino più alto del podio. Questa è forse la sola considerazione che può far propendere al ritiro il pilota australiano che d'altra parte può contare su un bagaglio d'esperienza che rendono i suoi "servigi"... appetibili per Alpine, Haas ed Alfa Romeo: tre squadre e tre progetti ambiziosi ma, appunto, sulla lunga distanza. Per tutte e tre - ma soprattutto per il team americano - l'ostacolo può essere l'alto ingaggio percepito da Daniel, tuttora uno dei piloti più pagati del Mondiale. Controindicazione pesante (onerosa più che altro) ma al tempo stesso relativa, visto che la separazione consensuale tra Ricciardo e la McLaren con un anno di anticipo sui termini del contratto originale significa che con ogni probabilità parte dell'ingaggio dell'australiano resterà a carico del team papaya per tutto il 2023.

© Getty Images

Mentre resta invece in secondo piano (anzi ancor più in là) un'improbabilissima opportunità-Williams, Ricciardo potrebbe siglare un contratto di un solo anno con Haas (una sorta di anno sabbatico... attivo, senza "offesa" per i diretti interessati!), per poi valutare insieme al team la possibilità di prolungarlo oppure di puntare ad una delle altre due squadre citate sopra, a quel punto più vicine alla loro mission: Alfa Romeo (o meglio Sauber) nel caso in cui il team elvetico virasse sulla partnerhip con Audi destinata ad entrare nel Mondiale a partire del 2026. Oppure Alpine, squadra che (ai tempi Renault) Daniel ha lasciato alla fine del 2020 per sposare la causa (sostanzialmente persa) McLaren. La separazione in quel caso non fu tanto indolore ma - in questi due anni - molte cose sono cambiate - soprattutto a livello di dirigenza - nel team transalpino che oltretutto - dopo la partenza di Fernando Alonso per Aston Martin - ha bisogno di un pilota di punta: sia a livello di nome che (anzi soprattutto) di esperienza.

© Getty Images

Funziona così, nella Formula Uno che va veloce e che però ogni tanto cestina i propri capisaldi: infatti McLaren è stracandidata a schierare nel 2023 un team papaya sì ma anche molto green: con Lando Norris a fare al massimo da fratello maggiore (ma certo parecchio... controvoglia) ad Oscar Piastri, australiano come Ricciardo ma molto pià giovane, affamato e spregiudicato: in pita ed anche fuori, al tavolo delle trattative. Cattiveria (in senso "buono") ad ogni livello, insomma: la stoffa dei campioni. I precedenti sono tanti, sono quelli vincenti. Inutle anche fare i nomi: sono sotto gli occhi (e nella memoria) di tutti.