A Spielberg il primo acuto è di Perez davanti a Verstappen. Le Ferrari inseguono ancora

GP STIRIA F.1 LIBERE 1

Il weekend del Gp della Stiria parte in salita per la Ferrari: decimo tempo per Sebastian Vettel, dodicesimo per Charles Leclerc, con ritardi che sfiorano il secondo dal la miglior prestazione, segnata da Sergio Perez con la sempre più convincente Racing Point davanti a Max Verstappen con la Red Bull. Quarto e quinto tempo per le Mercedes. Valtteri Bottas, vincitore cinque giorni del GP d'Austria, ha fatto ancora una volta meglio di Lewis Hamilton: terzo e quarto tempo per le due Frecce Nere.

Solo 96 millesimi di secondo dividono Sergio Perez da Max Verstappen al termine della prima sessione di prove libere del GP della Stiria. Scatta dunque acora una volta nel migliore dei modi il weekend del messicano e della Racing Point, visto che, da parte sua, Lance Stroll ha staccato un ottimo quinto tempo. Per il pilota olandese della Red Bull invece la seconda tappa del Mondiale è la prima occasione di riscatto dopo la delusione del ritiro nelle battute iniziali del GP d'Austria di cinque giorni fa, causato da noie elettriche alle quali Honda ha annunciato di aver posto rimedio. Verstappen è l'unico pilota non-Mercedes ad essere riuscito ad inserirsi al vertice della classifica. Alle sue spalle (davanti all RP20 di Stroll) ci sono infatti le Frecce Nere di Valtteri Bottas e di Lewis Hamilton. Il finlandese, autore della pole e della vittoria lo scorso weekend, mette a segno la terza prestazione della mattinata a 222 millesimi da Perez, facendo appena meglio del proprio capitano (quarto) di 31 millesimi di secondo.

Per trovare la migliore delle Ferrari bisogna arrivare al limite della top ten con il decimo tempo (appunto) di Sebastian Vettel. Il tedesco è preceduto (dalla sesta alla nona posizione) da Alexander Albon, Carlos Sainz Jr., Pierre Gasly e Daniel Ricciardo, con un distacco di 903 millesimi dal vertice. L'Alpha Tauri di Kvyat (undicesimo) divide la SF1000 di Vettel da quella di Charles Leclerc, dodicesimo a 970 millesimi da Perez. I due ferraristi hanno provato questa mattina il nuovo fondo e la nuova ala anteriore recapitati a Spielberg in tempo record da Maranello, per iniziare a ridurre il gap che separa le Rosse dalla concorrenza, soprattutto in assetto da qualifica, Avvio di weekend in salita per l'Alfa Romeo: Kimi Raikkonen non è andato al di là del 15esimo tempo mentre (per la FP1) Antonio Giovinazzi ha ceduto il volante al terzo pilota Robert Kubica (18esimo).