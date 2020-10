A Portimao Hamilton inizia la corsa verso "quota cento", Verstappen "punta" Bottas

FORMULA 1

STEFANO GATTI

In tre occasioni è riuscito ad impedire alla Mercedes di fare doppietta, ha festeggiato il 70esimo anniversario della Formula Uno guardando dall'alto in basso Lewis Hamilton e Valtteri Bottas sul podio di Silverstone ed ora Max Verstappen punta al secondo posto di un Mondiale che torna a fare tappa in Portogallo, dove la Ferrari proverà a dare continuità ai piccoli passi avanti mostrati negli ultimi Gran Premi.

Dopo aver pareggiato i conti con Michael Schumacher a quota 91 successi due domeniche fa al Nuerburgring, Lewis Hamilton punta a staccare il tedesco e lanciarsi all'inseguimento della "tripla cifra" ma - alla vigilia del debutto iridato (e isolato) di Portimao nel Mondiale il sei (quasi sette) volte campione del mondo rimane concentrato sulla sua missione. Ed a maggior ragione lo fa il suo compagno di squadra Valtteri Bottas che non deve certo guardare ai 230 punti del Re Nero quanto pensare a respingere l'attacco di Max Verstappen, distante solo quattordici lunghezze dagli scarchi della sua Mercedes: 161 punti a 147. L'olandese insegue tra i saliscendi ed i cambi di ritmo di Portimao una vittoria che gli sfugge da poco più di due mesi, ben poco interessato al mercato piloti che vede una rosa di piloti sempre più ampia giocarsi l'abitacolo dell'altra Red Bull. Mai come quest'anno (e forse anche in vista della perdita della fornitura Honda e delle implicazioni tecniche e politiche ad essa legate, il team austriaco è "indeciso" tra dare continuità alla propria filosofia che impone di dare spazio ai piloti del vivaio oppure operare una scelta da "usato" sicuro. Insomma, ancora Albon oppure Hulkenberg, di nuovo Gasly oppure Perez? Per quest'ultimo e per il tedesco che lo ha sostituito nei due GP di Silverstone di agosto (quando Sergio era positivo al Covid-19), facendo poi lo stesso con Stroll al Nuerburgring, la più valida (anxi l'unica) alternativa alla Red Bull resta la Haas. Il Team Principal del team USA, l'altoatesino Guenther Steiner, ha fatto intendere che Romain Grosjean e Kevin Magnussen sono già con un piede... fuori dall'abitacolo delle sue monoposto (e facilmente della Formula Uno tout court) . E visto che quasi certamente saranno ancora Kimi Raikkonen ed Antonio Giovinazzi a comporre la formazione dell'Alfa Romeo Sauber, una delle Haas-Ferrari è sempre più destinata ad essere portata in pista nel prossimo Mondiale da Mick Schumacher. Da affiancare appunto ad un pilota di comprovata esperienza come il connazionale Nico o il sudamericano Perez.

Tornando la presente, il messicano difende in Portogallo il suo quinto posto nella classifica generale. Cinque soli punti (68 a 63) separano lo separano da Charles Leclerc, per il quale la piazza attualmente occupata dal pilota della Racing Point rappresenta verosimilmente il traguardo massimo al quale il ferrarista possa ambire ora che Daniel Riccardo sembra avere tra le mani una Renault in grado di permettergli di mettere sotto chiave la quarta piazza. Leclerc e Perexz sono separati da Alexander Albon (64) e Lando Norris (65) , con quest'ultimo che ha tutte le intenzioni di provare a sfidare Ricciardo per quella quarta posizione che è stata a lungo sua quest'anno. Insomma, sfide ravvicinate, da battaglie ruota a ruota. Niente a che vedere con quanto avviene al vertice.

