Zlatan Ibrahimovic vuole la Volvo EX60

Il campione svedese con un post su Instagram ha condiviso il suo interesse per il SUV elettrico di nuova generazione

di Redazione Drive Up
22 Gen 2026 - 09:07
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Non avrebbe potuto essere altrimenti. La presentazione della Volvo EX60 - pilastro della nuova strategia di sviluppo - ha richiamato l'attenzione dell'icona sportiva svedese: Zlatan Ibrahimovic. Il campione (ora Dirigente del Milan) ha da sempre uno stretto rapporto di collaborazione con il costruttore domestico per ovvie ragione geografiche. Il nuovo SUV sembra averlo convinto.

 

Il migliore
Con uno dei suoi ormai noti post su Instagram, Ibra ha fatto le congratulazioni a Volvo per aver presentato il "game changer": un modello destinato a imprimere una svolta al mercato. Chiede dove sia la sua e poi la - solita - chiosa: "sappiamo tutti chi è il migliore". Il riferimento a sé stesso è da anni la costante di una comunicazione spavalda, che fa il paio con il personaggio dentro e fuori dal campo.
Collaborazione
Zlatan è ambasciatore del marchio e anche questa interazione sui social è parte dell'accordo commerciale che li vede legati. La presentazione della Volvo EX60 è stata comunicata con grande entusiasmo perché annunciata come l'automobile capace di fare la differenza sul mercato delle elettriche. Basata sulla nuova piattaforma SPA3, ha una potenza massima di 680 CV e promette un'autonomia di 810 km con una sola carica. Insomma, l'ideale per le trasferte di Ibra a seguito del Milan.

