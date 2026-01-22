Zlatan Ibrahimovic vuole la Volvo EX60

Il migliore

Con uno dei suoi ormai noti post su Instagram, Ibra ha fatto le congratulazioni a Volvo per aver presentato il "game changer": un modello destinato a imprimere una svolta al mercato. Chiede dove sia la sua e poi la - solita - chiosa: "sappiamo tutti chi è il migliore". Il riferimento a sé stesso è da anni la costante di una comunicazione spavalda, che fa il paio con il personaggio dentro e fuori dal campo.

Collaborazione

Zlatan è ambasciatore del marchio e anche questa interazione sui social è parte dell'accordo commerciale che li vede legati. La presentazione della Volvo EX60 è stata comunicata con grande entusiasmo perché annunciata come l'automobile capace di fare la differenza sul mercato delle elettriche. Basata sulla nuova piattaforma SPA3, ha una potenza massima di 680 CV e promette un'autonomia di 810 km con una sola carica. Insomma, l'ideale per le trasferte di Ibra a seguito del Milan.