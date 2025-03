WOW Women Motor 2025, tutto pronto a Imola

Elena Penazzi, Assessora Autodromo e grandi eventi, Turismo ‘Da semplice evento dedicato al mondo dell’empowerment femminile, WOW diventa un progetto concreto capace di promuovere progetti, creare valore e essere fonte di ispirazione per le nuove generazioni. In quest’ottica abbiamo elaborato il Protocollo WOW, che insieme a partner di livello come MUNER e importanti enti ed aziende, ci porterà a realizzare nuove progettualità, dedicate in particolare alla formazione nel mondo delle materie STEM; tutto in uno scenario di condivisione, indipendente dal genere. L’ecosistema della Motorvalley merita un approfondimento su questi temi: per questo, oltre a confermare una collaborazione con Ferrari per il workshop dedicato agli studenti universitari, WOW da quest’anno si collega anche a percorsi internazionali, come quello della FIA Women Commission e di F1 In School. Siamo molto orgogliosi di avere al nostro fianco tanti partner di alto livello, che ringraziamo perché riconoscono il valore e il potenziale di WOW Women Motor’.