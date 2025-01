Una Cupra Terramar fatta d'argilla

Quasi un’opera d’arte scolpita, plasmata con materiali semplici. Nasce anche così un’automobile: partendo da un bozzetto su un foglio di carta dove vengono tracciate le prime forme per essere poi sviluppate nei vari processi che portano alla produzione definitiva. In gergo si chiama mock-up: un’auto in scala reale, in una fra gli stadi precedenti alla realizzazione effettiva.