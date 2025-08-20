Logo SportMediaset
Le Corvette del futuro: due concept che sbarcano su Gran Turismo 7

Svelate alla Monterey Car Week la CX concept e la CX.R Vision Gran Turismo

20 Ago 2025 - 11:30
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Uno sguardo al futuro per Corvette! Chevrolet alla Monterey Car Week ha svelato due concept car che indicano la via da seguire per i designer chiamati a definire il nuovo corso stilistico del brand a stelle e strisce. Due auto futuristiche: una per la strada e una per la pista, la CX concept e la CX.R Vision Gran Turismo. Caratteristiche inconfondibili, come il muso che scende in avanti, la pronunciata linea orizzontale e le luci posteriori a doppio elementi, riviste in chiave moderna.

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

La prima è stata pensata elettrica e ha una potenza incredibile: quattro motori in grado di generare 2027 Cavalli, una cifra folle. Batteria agli ioni di litio da 90 Kw/h viene montata nel telaio, garantendo un’ottima distribuzione dei pesi e un baricentro molto basso. La versione da corsa, oltre ad avere un’aerodinamica più estrema, è ibrida: a spingerla un V8 da 900 CV alimentato da e-fuel rinnovabile e tre motori elettrici che portano la potenza complessiva a 2000. Il V8 aziona le ruote posteriore grazie a una trasmissione a doppia frizione a 8 rapporti. Sarà difficile vederle in strada, ma mai dire mai, intanto si possono guidare nel famoso videogioco Gran Turismo 7. Un assaggio di quello che sarà il futuro di Corvette davvero niente male.

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

