Fenomeno, ecco la Lamborghini più potente di sempre

La potenza complessiva è di 1080 CV, con ben 835 CV erogati dal motore termico V12 aspirato
Si chiama Fenomeno ed è la Lamborghini più potente di sempre. Edizione limitata (Few Off) di soli 29 esemplari, che raggiunge inediti livelli di prestazioni e celebra l’esclusività del brand e del design “Iconic and Essential” del Lamborghini Centro Stile, che quest’anno festeggia i 20 anni di attività.
Fenomeno rappresenta un inedito “design Manifesto” di Lamborghini, portando all’estremo gli elementi stilistici più rappresentativi del marchio. Oltre al design unico e all’aerodinamica sviluppata ad hoc per la vettura, la Fenomeno è equipaggiata con il V12 più potente nella storia Lamborghini abbinato a tre macchine elettriche. La potenza complessiva è di 1080 CV, con ben 835 CV erogati dal motore termico V12 aspirato cui si aggiungono i 245 CV sviluppati dai tre motori elettrici. Una vetta di potenza mai raggiunta prima, che il pilota può sfruttare pienamente grazie a innovative soluzioni tecniche al debutto su una Lamborghini, quali il 6D Sensor e i freni carboceramici CCM-R Plus.
“Quando presentammo la Reventón nel 2007 avevamo l’obiettivo di creare una supersportiva superlativa che fosse la massima rappresentazione di ciò che era Lamborghini– commenta Stephan Winkelmann, Automobili Lamborghini Chairman and CEO -. La nuova Few Off porta avanti la stessa filosofia di eccellenza e innovazione che è parte fondamentale del nostro DNA”.
Protagonista della Monterey Car Week 2025, la Fenomeno è la massima espressione della tradizione di vetture in edizione limitata inaugurata da Lamborghini nel 2007 con Reventón e proseguita con Sesto Elemento (2010), Veneno (2013), Centenario (2016), Sián (2019) e Countach (2021). Il nome Fenomeno, come da tradizione Lamborghini, omaggia un famoso quanto coraggioso toro che combatté nell’arena di Morelia in Messico nel 2002 e richiama il carattere eccezionale e unico della vettura.
“Fenomeno è una vettura eccezionale in termini di performance, stile e perfezione, nata per celebrare il valore e i successi del nostro brand e dedicata ai clienti che da noi si aspettano la massima esclusività” prosegue Winkelmann. “Ma oltre alla potenza straordinaria e al design unico la Fenomeno è la few-off che nella tradizione Lamborghini introduce il maggior numero di soluzioni tecniche innovative per rendere inimitabile l’esperienza di guida”.
Il powertrain è alloggiato nel monofuselage, l’innovativo telaio Lamborghini di ispirazione aeronautica, che oltre alla monoscocca interamente in fibra di carbonio multi-tecnologia, presenta anche il telaio anteriore in Forged Composites, materiale speciale composto da carbonio in fibra corta in bagno di resina, prodotto e utilizzato da Lamborghini dal 2007; anno di presentazione di Reventón, capostipite di tutte le Few Off, vettura unica anche grazie all’avveniristica carrozzeria realizzata in fibra di carbonio.
Fenomeno inoltre è equipaggiata con elementi tipici delle vetture da competizione per esaltare al massimo la dinamica del veicolo e offrire al pilota la miglior esperienza di guida al volante di una V12. L’impianto frenante CCM-R Plus con dischi carboceramici garantisce la massima efficienza su strada e in pista; i cerchi forgiati monodado contribuiscono a contenere il peso e a rendere eccellente l’agilità della vettura, mentre gli speciali pneumatici da pista realizzati da Bridgestone offrono un’aderenza eccezionale. Completano il panorama le sospensioni dalla specifica calibrazione racing, per la massima precisione e stabilità durante la guida sportiva.
Caratteristiche che assieme alla eccezionale potenza rendono la Fenomeno la Lamborghini più veloce di sempre sia nello scatto 0-100 km/h con uno straordinario valore di 2,4 secondi, sia nello 0-200 in soli 6,7 secondi; la velocità massima è superiore ai 350 km/h. Anche il rapporto peso/potenza è il migliore della storia Lamborghini: 1,64 kg/CV.
