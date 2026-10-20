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Un'Europa sempre più a zero emissioni

La quota di mercato ha ormai raggiunto il 30% 

di Redazione Drive Up
20 Ott 2026 - 12:37
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Un settembre a zero emissioni per l'Europa dell'automobile. L'ultimo mese si è chiuso con una crescita del 70,3% registrando un record assoluto in questo senso. Una nuova vettura su tre è alimentata a elettricità: 300.202 unità consegnate nei 17 mercati di riferimento del Continente raggiungendo il 32,6% di quota complessiva.
Aumento del prezzo della benzina
Un incremento progressivo che ha portato l'automobile elettrica a essere la nuova protagonista del mercato europeo. Era inevitabile, considerando gli investimenti delle Case in materia e l'adozione di politiche favorevoli e che ne incentivano la loro diffusione. Il contesto disordinato degli ultimi mesi, con un aumento generalizzato del prezzo dei carburanti, ha sicuramente "dato una mano" a convincere gli indecisi a passare alla mobilità ecologica. 
Differenze geografiche
Nei nove mesi del 2026 sono state immatricolate 1,98 milioni di nuove elettriche in tutta Europa, registrando un incremento del 38,1% rispetto al 2025. In Francia si è raggiunto il 41,7% di quota con 65.243 immatricolazioni mentre in Germania si assesta al 34,6% con 88.724 nuove vetture. I mercati del nord restano il riferimento in questo senso, con valori del 98,8% in Norvegia, 88,8% in Danimarca, 62,7% in Finlandia e 49,0% in Svezia. L'Italia resta ai margini con una penetrazione del 7,6% sul totale. 

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