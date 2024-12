Toyota Land Cruiser: arriva la nuova generazione

Abbiamo affrontato, in certe situazioni, anche pendenze del 30%: a darci una mano ci ha pensato il sistema “crawl control”, in grado di mantenere una velocità bassa e stabile durante la guida in discesa, controllando la coppia del motore e la pressione dei freni per evitare lo slittamento o il bloccaggio delle ruote. A noi guidatori è toccato solo il controllo dello sterzo. Il sistema Multi-Terrain Select regola lo sterzo, la forza motrice e il controllo idraulico dei freni per adattarsi alle esigenze di diversi scenari di guida in fuoristrada. Quest’ultima versione include una modalità “auto” aggiuntiva, che consente al veicolo di adeguarsi automaticamente alle condizioni mutevoli del terreno, senza che il conducente debba modificare le impostazioni. Attivare l'MTS è semplice: In modalità bassa, le opzioni disponibili sono Fango, Sabbia, Roccia e Auto; in modalità alta, le scelte includono Fango, Sabbia, Terra, Neve Profonda e Auto.