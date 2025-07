Torna il Concorso d'Eleganza Varignana 1705: appuntamento a fine settembre

Una diva hollywoodiana a Palazzo: il Concorso d'Eleganza Varignana 1705 ospita l’Alfa Romeo 6C 2500 SS Cabriolet di Rita Hayworth

Tra i modelli più attesi dell’edizione di quest’anno, brillerà una diva assoluta: una rarissima Alfa Romeo 6C 2500 Super Sport Cabriolet by Pininfarina del 1950, restaurata in ogni dettaglio, la stessa che fece innamorare Rita Hayworth, icona di fascino e raffinatezza della Hollywood degli anni ’50.

Realizzata in soli 40 esemplari, questa vettura rappresenta l’apice dell’eleganza italiana del dopoguerra: linee sinuose, artigianalità Pininfarina e un’anima sportiva firmata Alfa Romeo. L’esemplare in arrivo a Varignana fu consegnato nuovo in California da Max Hoffmann, lo storico importatore che portò negli Stati Uniti i marchi più iconici d’Europa. Dopo una lunga permanenza negli USA e un restauro professionale completato nel 2010, l’auto è tornata a splendere a eventi prestigiosi come il Concourse d’Elegance Pebble Beach 2015 e oggi si prepara a sfilare tra appassionati di auto d'epoca e rinomati collezionisti nel cuore della Motor Valley italiana.