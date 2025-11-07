Logo SportMediaset

The I.C.E. St. Moritz: il concorso d'eleganza in scena il 30/31 gennaio

Supercar, storiche e one-off ritorneranno tutte assieme nel fine settimana più atteso dell'Engadina. Una due giorni tra neve, ghiaccio e alcuni tra i veicoli più belli mai costruiti

di Redazione Drive Up
07 Nov 2025 - 09:18
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Mentre la stagione sciistica entra nel vivo, St. Moritz si prepara a ospitare The I.C.E. 2026, un concorso d’eleganza unico al mondo dove il palcoscenico è il lago ghiacciato. Tra neve compatta e luce alpina, auto storiche e supercar scendono in pista per eleggere la più bella e seducente.
Cambio data
La nuova edizione porta con sé un’evoluzione importante: il cambio di calendario (30-31 gennaio in luogo dell'appuntamento di febbraio), e nuove categorie di concorso pensate per raccontare la storia dell’automobile in modo ancora più completo, dalle prime interpreti dell’ingegneria estrema ai modelli resi iconici dalle proprie livree.
Solita proposta
Il format resta quello. Una prima giornata dedicata all’osservazione ravvicinata dei modelli e una seconda dedicata all’azione, con sfilate sul ghiaccio che esaltano la personalità di ogni vettura tra rombi, curve e riflessi sulla superficie gelata. L’intera St. Moritz si animerà con iniziative collaterali, spazi lifestyle ed eventi culturali.

