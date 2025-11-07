The I.C.E. St. Moritz: il concorso d'eleganza in scena il 30/31 gennaio

Mentre la stagione sciistica entra nel vivo, St. Moritz si prepara a ospitare The I.C.E. 2026, un concorso d’eleganza unico al mondo dove il palcoscenico è il lago ghiacciato. Tra neve compatta e luce alpina, auto storiche e supercar scendono in pista per eleggere la più bella e seducente.

Cambio data

La nuova edizione porta con sé un’evoluzione importante: il cambio di calendario (30-31 gennaio in luogo dell'appuntamento di febbraio), e nuove categorie di concorso pensate per raccontare la storia dell’automobile in modo ancora più completo, dalle prime interpreti dell’ingegneria estrema ai modelli resi iconici dalle proprie livree.

Solita proposta

Il format resta quello. Una prima giornata dedicata all’osservazione ravvicinata dei modelli e una seconda dedicata all’azione, con sfilate sul ghiaccio che esaltano la personalità di ogni vettura tra rombi, curve e riflessi sulla superficie gelata. L’intera St. Moritz si animerà con iniziative collaterali, spazi lifestyle ed eventi culturali.