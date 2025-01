Svelato al CES di Las Vegas il nuovo BMW Panoramic iDrive, l’innovativo pacchetto tecnologico della Neue Klasse

BMW presenta il futuro dell’esperienza di guida e di utilizzo al Consumer Electronics Show (CES) 2025 di Las Vegas. Durante l’evento, BMW offre per la prima volta la possibilità di provare la versione quasi di serie del nuovo BMW iDrive, il cui fulcro è rappresentato dal BMW Panoramic Vision. Alla base di tutto c’è il nuovo BMW Operating System X, che funge da centro intelligente per il nuovo concept di visualizzazione e comando. Il sistema olistico, caratterizzato da un design moderno e distintivo, sarà integrato in tutti i nuovi modelli BMW a partire dalla fine del 2025. “La tecnologia avanzata incontra una modalità d’uso altamente intuitiva: un quarto di secolo di lavoro pionieristico e di leadership tecnologica nei concept operativi è confluito nel nuovo BMW Panoramic iDrive”, ha dichiarato Frank Weber, membro del Consiglio di Amministrazione di BMW AG, responsabile dello Sviluppo. “Le basi sono fornite dal nuovo BMW Operating System X. Con questo avanzamento, stiamo dotando uno dei migliori e più completi sistemi di infotainment del mondo di capacità ancora maggiori, fissando ancora una volta lo standard del settore nell'interazione multimodale. A partire dal primo modello di serie Neue Klasse, previsto per la fine di quest'anno, il nuovo BMW Panoramic iDrive diventerà parte integrante di tutti i futuri modelli BMW”.