Stop Isotta Fraschini: non conclude la stagione nel Wec

l'addio

Divergenze con il Team Duqueine: il progetto chiude con il 14° alla 24 Ore di Le Mans

© instagram Isotta Fraschini dice basta e abbandona il Wec. Decisione che all'interno del paddock era nell'aria e ora è diventata ufficiale: troppe le divergenze con il Team Duqueine che si era assunto il compito di gestire la Tipo 6-C. La numero 11 non sarà dunque al via negli ultimi tre appuntamenti del Mondiale: Austin, Fuji, Bahrain.

"Siamo immensamente orgogliosi dei risultati ottenuti nella nostra stagione di debutto. Competere nel WEC è stato un onore e un'esperienza incredibile, con la 24 Ore di Le Mans come momento clou", ha affermato Miguel Valldecabres, Direttore del Motorsport e Amministratore Delegato di Isotta Fraschini.

"Questa decisione molto difficile non è stata presa alla leggera, ma ci consente di costruire sulle esperienze fatte, promuovendo la crescita del nostro marchio e lo sviluppo dei nostri prodotti sia nel mercato delle corse che in quello delle Hypercar. Come nuovo produttore con grandi ambizioni, non continuare nel WEC nel 2024 è un obbligo strategico per preservare le nostre risorse e garantire la continuità del nostro progetto".

"Nonostante questa difficile battuta d'arresto, siamo entusiasti di quanto ci aspetta per il futuro. Il nostro viaggio come marchio ad alte prestazioni continua e siamo ansiosi di raggiungere nuovi traguardi", si legge nel comunicato.