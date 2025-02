Sparco-Lancia, così lo stile HF torna protagonista

Per l’occasione, infatti, il brand HF ha presentato una versione rivisitata delle vetture Lancia più iconiche del passato: Fulvia, Delta e Stratos sono state ridisegnate appositamente per questa collezione grazie all’opera congiunta dei designer dei centri stile Lancia e Sparco. “HF” si eleva così a icona di stile in una collezione di capi di abbigliamento per il tempo libero che è al tempo stesso conservazione del brand ma altresì sua re-interpretazione in chiave street style. Non più sinonimo esclusivo di velocità, tecnologia e performance ma anche di glamour e contemporaneità.