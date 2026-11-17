Alla fine ha prevalso una dose di elementare realismo amministrativo, strappando temporaneamente automobilisti e piccole imprese alla tagliola dei divieti. Il Senato ha approvato in via definitiva il decreto che sposta dal primo ottobre 2026 al primo ottobre 2027 l'obbligo, imposto dagli accordi comunitari, di introdurre limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 nel bacino padano.

Un anno in più

La moratoria interessa i comuni con più di trentamila abitanti distribuiti tra Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna. Dietro la decisione c'è la presa d'atto che pretendere la transizione ecologica a tappe forzate, senza considerare le tasche delle famiglie e la sopravvivenza di artigiani, autonomi e piccoli operatori del trasporto per cui il veicolo è uno strumento di lavoro indispensabile, rispecchiava una visione miope e punitiva.

Ordine sparso

Tuttavia, il quadro resta aperto a variazioni regionali. Il rinvio non rappresenta una tregua incondizionata: le Regioni mantengono infatti la facoltà di aggiornare i propri piani per la qualità dell'aria, potendo teoricamente anticipare i divieti o introdurre misure alternative, a patto di garantire lo stesso livello di riduzione degli inquinanti richiesto dall'Europa.