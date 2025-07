Renault annuncia Duncan Minto come successore di De Meo

IL PROFILO

Nato nel 1975, Duncan Minto è Laureato all'Università di St Andrews in Scozia. Entra in Renault Group nel Regno Unito nel 1997. Nel 2001, raggiunge la Direzione Finanziaria del Gruppo in Francia, a capo delle relazioni con gli investitori. Nel 2006, è nominato Direttore Finanziario di Renault-Nissan Portogallo. Successivamente, assume l'incarico di Direttore Generale di Renault Irlanda nel 2012, poi Direttore Finanziario della regione Asia-Pacifico del Gruppo nel 2013. Nel 2017, Duncan Minto è promosso Direttore della Divisione pianificazione e analisi finanziarie di Renault Group. Nel 2022, è nominato Direttore Finanziario di Dacia, successivamente Direttore Finanziario di Alpine nel 2023. Il 1° marzo 2025, Duncan Minto è nominato Direttore Finanziario di Renault Group e membro del Leadership Team.