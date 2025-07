Ciclismo, Petrucci Assali Stefen Makro si gode i successi e progetta la stagione 2026

Quello appena trascorsa è stata una domenica perfetta per la Petrucci Assali Stefen Makro che ha vinto entrambe le corse a cui ha preso parte, due appuntamenti di livello e prestigio. Francesco Tessari ha vinto il Piva Junior Day e Guido Viero la Piccola Tre Valli Varesine.



Successi che, uniti alla scia di piazzamenti e alle altre vittorie ottenuto finora, confermano la bontà del progetto della storica squadra veronese che sta lavorando per allestire una squadra Juniores competitiva anche nella stagione 2026.



In risposta ad alcune illazioni diffuse nell’ambiente nelle ultime settimane i dirigenti della Petrucci Assali Stefen Makro ci tengono a smentire le infondate voci di una chiusura della squadra per la prossima stagione, anzi, come spiega il team manager Marcello Girelli: “La volontà è quella di allestire anche per la stagione 2026 una squadra molto competitiva che possa essere tra le migliori a livello nazionale. Smentiamo in maniera categorica le voci diffuse su una nostra possibile chiusura”.



“La nostra è una società storica, mossa dalla passione – ha aggiunto il presidente Alberto Murari – e finché io e il team manager Marcello Girelli ne avremo le energie questo progetto andrà avanti con la solita serietà e voglia di crescere i giovani ciclisti in modo sano e con dei valori precisi”.



Tornando sulla squadra 2026 la parola ripassa al team manager Marcello Girelli: “Quest’anno stiamo ottenendo degli ottimi risultati con molti ragazzi che sono al primo anno nella categoria. Saranno loro, quindi, il prossimo anno, a fondare lo zoccolo duro della squadra. In queste settimane, poi, siamo sul mercato e in contatto con corridori di grande interesse e prospettiva e confidiamo di poter allestire anche nel 2026 una squadra molto competitiva e avremo sicuramente degli innesti dalla categoria Allievi provenienti dalla Cycling Team Petrucci di Verona”.



Anche il main sponsor Maurizio Petrucci ha confermato di credere in questo progetto e rimarrà al fianco del sodalizio veronese. Il marchio Petrucci non sarà coinvolto nell’altro nuovo progetto nella categoria Juniores, nato tra Team Ecotek e Zero 24 Cycling Team. “Il gruppo c’è e siamo pienamente soddisfatti di come si stiano comportando i nostri ragazzi”, ha aggiunto Marcello Girelli. “Dopo mezza stagione stiamo dimostrando di essere una squadra di un certo livello. Quindi noi continuiamo con il nostro progetto che sta andando bene anche perché non cerchiamo solo i risultati, ma per noi è importante anche la scuola e che i ragazzi si impegnino al massimo anche lì. Non a caso nell’ultimo mese che la scuola è finita e i ragazzi possono allenarsi di più, i risultati sono arrivati da più atleti, con vittorie e piazzamenti su differenti fronti. Siamo contenti dei nostri ragazzi, c’è già un bel gruppo, affiatato e di qualità e da questo gruppo ripartiamo per costruire il nostro futuro”.