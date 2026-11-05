Range Rover ferma la produzione dell'Evoque

Momento dei saluti in casa Range Rover. Il marchio inglese di SUV e fuoristrada ha annunciato che interromperà la produzione di Evoque e Velar entro la fine del 2027. Finisce così l'era dei modelli "accessibili" con la storica azienda, fornitrice ufficiale di veicoli per la Corona, che si concentrerà sulla produzione di modelli più costosi e quindi redditizi.

Ha inventato un segmento

Evoque è stato una boccata d'aria fresca non solo per Range Rover, ma più in generale per il mercato dell'auto europeo. Un SUV di lusso, ma compatto, eppure in grado di preservare alcuni delle doti in fuoristrada che hanno reso leggendario il marchio inglese. Dal suo debutto nel 2011, lo si è visto nei centri urbani delle città più importanti del mondo e, in alcune zone particolarmente assolate, persino la versione cabriolet ha riscosso un certo successo. Oggi il suo progetto non sembra più corrispondere ai gusti degli automobilisti.

Solo lusso

Nei prossimi anni la direzione del gruppo JLR è rivolta al lusso. Con l'uscita di scena di Evoque e Velar, la Range Rover d'ingresso sarà la nuova GT: un SUV coupé inedito e completamente elettrico. Ma se Evoque aveva un listino attorno ai 45 mila euro, non si potrà dire lo stesso di GT che dovrebbe costare almeno 100 mila euro. Una distanza che racconta quanto RR voglia continuare a rappresentare l'esclusività nel mondo dell'automobile. Facendo pagare il prezzo di questa scelta ai suoi clienti.