Questa hypercar V12 è stata disegnata con l'aiuto dell'IA

Il mondo dell’automotive è sempre più attraversato dal dibattito sull’intelligenza artificiale, ma fino a oggi il suo impiego nel design automobilistico è rimasto marginale. L’arrivo della Vittori Turbio, presentata a Miami, segna un passo in avanti interessante: è una hypercar nata con il supporto di algoritmi di progettazione, ma con una chiara volontà di mantenere intatto il fascino dell’artigianalità e dello stile classico.

Un po' italiana

La startup americana Vittori, in collaborazione con Pininfarina, ha sviluppato la Turbio con un approccio ibrido anche nel senso concettuale del termine: tecnologia all’avanguardia e reminiscenze estetiche dei grandi capolavori del passato. Il design mostra influenze riconoscibili, soprattutto dalla McLaren GT, ma introduce dettagli distintivi. Il frontale è caratterizzato da una griglia esagonale con prese d’aria laterali e gruppi ottici sottili, mentre la coda si distingue per le linee più aggressive, con quattro terminali di scarico centrali, fanali a sviluppo angolare e un grande diffusore verticale che si fonde con la parte inferiore del paraurti. I dettagli in bronzo spezzano il blu profondo della carrozzeria, conferendo eleganza e dinamismo.