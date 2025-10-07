Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Intelligenza artificiale

Questa hypercar V12 è stata disegnata con l'aiuto dell'IA

La Vittori Turbio segna uno dei primi esempi concreti di applicazione dell’intelligenza artificiale nel design automobilistico. La startup americana ha sviluppato la nuova hypercar in collaborazione con Pininfarina.

07 Ott 2025 - 11:00
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Il mondo dell’automotive è sempre più attraversato dal dibattito sull’intelligenza artificiale, ma fino a oggi il suo impiego nel design automobilistico è rimasto marginale. L’arrivo della Vittori Turbio, presentata a Miami, segna un passo in avanti interessante: è una hypercar nata con il supporto di algoritmi di progettazione, ma con una chiara volontà di mantenere intatto il fascino dell’artigianalità e dello stile classico.
Un po' italiana
La startup americana Vittori, in collaborazione con Pininfarina, ha sviluppato la Turbio con un approccio ibrido anche nel senso concettuale del termine: tecnologia all’avanguardia e reminiscenze estetiche dei grandi capolavori del passato. Il design mostra influenze riconoscibili, soprattutto dalla McLaren GT, ma introduce dettagli distintivi. Il frontale è caratterizzato da una griglia esagonale con prese d’aria laterali e gruppi ottici sottili, mentre la coda si distingue per le linee più aggressive, con quattro terminali di scarico centrali, fanali a sviluppo angolare e un grande diffusore verticale che si fonde con la parte inferiore del paraurti. I dettagli in bronzo spezzano il blu profondo della carrozzeria, conferendo eleganza e dinamismo.

Anche l’abitacolo riprende schemi familiari nel segmento, con una consolle verticale dominata da un display touchscreen e da due bocchette d’aerazione poste sopra. La plancia è divisa da una sottile paratia che separa il guidatore dal passeggero, mentre dietro al volante trova posto una strumentazione digitale compatta e moderna.

Vittori Turbio: la prima auto disegnata con l'aiuto dell'IA

1 di 7
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Motore V12
Sotto la carrozzeria lavora un sistema propulsivo realizzato da Italtecnica, azienda italiana con una lunga esperienza nello sviluppo di motori ad alte prestazioni. Il cuore della Turbio è un V12 ibrido da 6,8 litri, abbinato a un motore elettrico posizionato sull’asse anteriore. La potenza complessiva raggiunge quota 1.100 cavalli, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi, valori che la collocano al livello di supercar come la Ferrari 849 Testarossa o la Koenigsegg Jesko. La velocità massima non è ancora dichiarata, ma secondo Vittori sarà pienamente “da hypercar”.
Prezzo milionario
La Turbio non è solo un esercizio di stile o un prototipo da salone: il primo esemplare è funzionante e già operativo, segno che il progetto è destinato alla produzione. Il via libera è previsto per il prossimo anno in Italia, con una tiratura limitata a 50 unità in tutto il mondo. Il prezzo, in linea con il posizionamento esclusivo, parte da 2,5 milioni di dollari sul mercato statunitense.

Con la Turbio, Vittori tenta di dimostrare che l’intelligenza artificiale può essere un alleato del design umano, non un suo sostituto. L’obiettivo è costruire un’auto capace di fondere innovazione tecnologica e passione meccanica, riportando in primo piano la bellezza e l’emozione del guidare. Se l’esperimento riuscirà, potremmo trovarci davanti a uno dei primi esempi concreti di collaborazione tra creatività e algoritmi nel mondo delle hypercar.

hypercar
hypercar ibrida

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

03:11
I Signori dell'Auto: Armand Peugeot

I Signori dell'Auto: Armand Peugeot

02:28
R4 SRV DACIA HIPSTER CONCEPT PARIGI SRV

Dacia presenta Hipster: il concept di una e-car europea

04:00
BMW M5 Touring

BMW M5 Touring

04:03
Volvo EX90

Volvo EX90, l'ammiraglia a zero emissioni del marchio svedese

15:43
La puntata del 2 ottobre #DriveUp

La puntata del 2 ottobre #DriveUp

01:57
L'offerta di KGM: qualità e un'ampia gamma

L'offerta di KGM: qualità e un'ampia gamma

01:25
Tensor Robocar, il taxi personale autonomo

Tensor Robocar, il taxi personale autonomo

02:11
Nuovo arrivo in Italia: ecco Geely con due nuove auto

Nuovo arrivo in Italia: ecco Geely con due nuove auto

02:11
La Ecto Mobile, una Cadillac da "acchiappafantasmi"

La Ecto Mobile, una Cadillac da "acchiappafantasmi"

02:43
Salone Auto Torino 2025: tante novità e nuovi arrivi

Salone Auto Torino 2025: tante novità e nuovi arrivi

02:57
Nuova Citroen C5 Aircross, la seconda generazione

Nuova Citroen C5 Aircross, la seconda generazione

01:31
L'editoriale: Gruppo Volkswagen, una crisi da oltre 5 miliardi

L'editoriale: Gruppo Volkswagen, una crisi da oltre 5 miliardi

02:38
MAG SRV AUDI Q3 PALERMO SRV

Il racconto della nuova Audi Q3

25:51
Puntata del 27 settembre #DriveUp

Puntata del 27 settembre #DriveUp

04:05
Corvette E-Ray

Corvette E-Ray

03:11
I Signori dell'Auto: Armand Peugeot

I Signori dell'Auto: Armand Peugeot

I più visti di Drive Up

Il garage dei sogni di Ibrahimovic: Ferrari, Porsche e... Volvo

Ecco la nuova Ferrari F80

Ecco la nuova Ferrari F80

La Lancia Delta HF Integrale di Vasco Rossi all'asta

Vasco Rossi mette in vendita la sua Lancia Delta HF Integrale del 1992

Nuova Audi Q3 Sportback: stile coupè e tecnologia da ammiraglia

Tanti auguri Ibra! E per il suo compleanno Zlatan si regala una Ferrari F80

Notizie del giorno
Vedi tutti
11:34
Salomon Running Milano: green, solidale e... ripida
I figli di Messi… si ispirano a Ramos
11:33
I figli di Messi… si ispirano a Ramos
11:30
Tutti pazzi per Guehi: Bayern, Liverpool, Real e Barca su di lui
11:29
F1, Hamilton: "Grazie per sostegno, Ferrari si rialzerà"
11:26
Sci e snowboard: con Spherical MIPS Giro, caschi più sicuri