Ferrari, il ritorno di un mito: svelata la 849 Testarossa

Un nome che già dice tutto: Ferrari 849 Testarossa. Il ritorno di un mito, un nome leggendario per l'ultimo modello della casa di Maranello. Va a sostituire la SF90 Stradale e alza l'asticella: 1050 Cavalli. Ibrida plug-in, il motore V8 biturbo (pluripremiato) ne eroga ben 830 ed è stato portato al limite dagli ingegneri unito a tre motori elettrici che ne aggiungono 220. Cinquanta Cavalli in più rispetto alla sua "antenata". Da 0 a 100 km/h in soli 2,25 secondi, un'accelerazione pari a quella di una Formula 1. Hamilton e Leclerc, insieme a Fuoco e Giovinazzi, l'hanno già provata e sono rimasti entusiasti. Velocità massima di oltre 330 km/h. Prestazioni incredibili e un design che lascia a bocca aperta. A disegnarla sempre Flavio Manzoni che si è divertito giocando con un design futuristico, ma al contempo profondamente legato alla storia del marchio come le due code ispirate alla 512 S. Svelata anche la versione Spider e l'assetto Fiorano.