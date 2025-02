Presentato a Torino il nuovo BYD ATTO 2, la rivoluzione dei SUV compatti in Europa

BYD, il principale produttore mondiale di veicoli a nuova energia, ha presentto a Torino il SUV più intelligente: ATTO 2. Combinando dimensioni compatte e manovrabilità - caratterizzato dall'iconica Batteria Blade di BYD con costruzione Cell-to-Body all'avanguardia, tecnologia avanzata per l'abitacolo e livelli generosi di equipaggiamento standard - ATTO 2 è l'EV urbano intelligente e agile perfetto per chi non vuole scendere a compromessi in termini di comfort e funzionalità da auto di categoria superiore. Il modello ATTO 2 è pensato per quei clienti che cercano l'altezza da SUV in una soluzione accessibile, ideale per le strade cittadine e i parcheggi. Questo modello si integra perfettamente con ATTO 3, più grande, nella gamma europea in continua espansione di BYD. La vicepresidente esecutiva di BYD, Stella Li, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di iniziare il 2025 con un altro modello importante per i nostri piani in Europa. La classe dei SUV di segmento B è incredibilmente importante qui, e con l'ATTO 2, pensiamo di avere un'offerta che attirerà quella grande base di clienti potenziali. Prende tutti i punti di forza di BYD nelle batterie, nei motori elettrici e nella costruzione Cell-to-Body e li combina in un pacchetto compatto che racchiude tutte le tecnologie che le persone desiderano in un SUV urbano."