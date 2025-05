La 4x100 maschile qualificata per i mondiali di Tokyo con il secondo posto in batteria nelle World Relays

Le ragazze italiane della velocità, Vittoria Fontana, Dalia Kaddari, Irene Siragusa e Alessia Pavese finiscono al quarto posto nella loro terzo batteria con il tempo di 43"30 nella prova vinta dagli Stati Uniti in 42"86 davanti al Canada secondo in 43"11, con le azzurre che non rientrano neanche con i due tempi di ripescaggio tra le prime otto che vanno in finale e si qualificano per i mondiali di Tokyo direttamente, ma di fatto poiché domani ci saranno solo 6 nazioni in gara nella prova della seconda giornate tra le escluse nella prima, basterà solo portare il testimone al traguardo per avere la certezza di garantirsi il posto per il Giappone.