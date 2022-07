Poltu Quatu Classic "007 Edition": la regina è la Lancia 037 in livrea Eminence

Poltu Quatu Classic "007 Edition"

52 automobili in concorso che si conferma tra i più suggestivi

Una cornice splendida e le auto più iconiche: il Poltu Quatu Classic si conferma tra i concorsi d'eleganza più suggestivi. Quest'anno in "007 Edition" ha visto il trionfo della Lancia Rally 037 del 1983 in livrea Eminence di Érik e Raffaella Comas. La vettura che ha fatto la storia dei rally ha avuto la meglio sulle altre 51 auto in gara: quasi quarant’anni fa disputò su queste strade il Rally della Costa Smeralda e che nello stesso anno si classificò terza assoluta al Tour de France Automobile. Un tributo che vale doppio, perché a riportare la 037 in Costa Smeralda, questa volta da vincitore, è stato nientemeno che Érik Comas, l’ex pilota di Formula 1 e campione europeo rally auto storiche. Poltu Quatu Classic "007 Editon"































































"La bellezza si evolve (e salverà il mondo, come disse Dostoevskij) e anche le macchine degli anni Ottanta, e in futuro degli anni Novanta e Duemila, erano belle, sono belle e resteranno belle per sempre. E allora, vogliamo dire: Poltu Quatu Classic è un concorso speciale, c'è uno spirito speciale e anche la bellezza, l'eleganza che premiamo è speciale", ha dichiarato Paolo Tumminelli, presidente della giuria, a margine della proclamazione della vittoria della Lancia Rally 037 di Érik e Raffaella Comas.

Nella classe La Dolce Vita ha primeggiato un’autentica icona del boom economico italiano, la Lancia Aurelia B24 Convertibile del 1956, presentata da Fabio Di Pasquale, già protagonista del cult movie “Il Sorpasso” del 1962, diretto da Dino Risi, con Vittorio Gassman, Catherine Spaak e Jean-Louis Trintignant. La stessa Lancia Aurelia ha ricevuto anche il premio come “auto più glamour” presentato da Larusmiani, la più antica maison di abbigliamento di Via Montenapoleone, che quest’anno celebra il suo centenario, ha realizzato un raffinato abito indossato da Simone Bertolero, l'anima di Poltu Quatu Classic, durante lo show finale del Concorso d'Eleganza. In questa classe, altre due vetture hanno attirato l’attenzione della giuria: l’Alfa Romeo 1750 Spider Veloce del 1969 di Giulio Massara, che ha vinto il Premio Fiva consegnato dal presidente della Fiva, Tiddo Bresters, e la Chevrolet Corvette C1 del 1960 dell’olandese Ron van Gerwen, per la rara verniciatura dal tono verde smeraldo, premiata con il recentissimo, prezioso volume “Made in Italy” del fotografo Piotr Degler.

Poltu Quatu Classic “007 th Edition” ha portato i partecipanti nelle località più glamour della Costa Smeralda: nella piazzetta di San Pantaleo per l’aperitivo inaugurale; al celebre Phi Beach per vivere una giornata in spiaggia dal sapore unico ; a prendere un drink da Larusmiani in Promenade a Porto Cervo; poi sulla spiaggia di Capriccioli di fronte alle acque dalle quali è emersa la Lotus Esprit di James Bond in “La spia che mi amava”; infine al country club Li Neuli per il lunch della domenica. Oltre ai trofei ufficiali del concorso, realizzati dall'artista torinese Maurizio Maletti, al vincitore del Best of Show è stato consegnato un segnatempo Locman Montecristo e una jeroboam Donnafugata in edizione limitata Dolce & Gabbana.

I vincitori di ogni classe hanno ricevuto un orologio Locman Ducati. Tutti i partecipanti, infine, hanno ricevuto in regalo la polo specifica dell’evento, realizzata in lino 100% made in Tuscany e firmata dalla Italian Gesture di Giovanni Pasquini, lo stesso brand di abbigliamento tecnico sportivo che veste, tra gli altri, i team di Alfa Romeo Heritage, Brembo Racing F.1, Aprilia Racing in MotoGP, e il prezioso portachiavi di pelle realizzato a mano in esclusiva per Poltu Quatu Classic da K&Y FOB.

Summary

● BEST OF SHOW: Lancia Rally 037 Eminence (1983)

Best in class

● PEACE & LOVE: Innocenti Coupé (196

● SEX ON THE BEACH: Bruseghini 750 Joker (1978)

● FERRARISSIMA 75: Ferrari 250 GT Tour de France (1958)

● SUPERCAR: RUF CTR Anniversary (2019)

● RALLY QUEEN: Toyota Celica (1994)

● SOMETHING SPECIAL: Porsche 911 restomod (1982)

● LA DOLCE VITA: Lancia Aurelia B24 “Il Sorpasso” (1956)