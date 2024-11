Nuova Audi Q5 Sportback, sintesi di versatilità, efficienza e design muscolare

Sintesi di versatilità, efficienza e design muscolare, nuova Audi Q5 Sportback abbina l’indole sportiva alla fruibilità nell’utilizzo quotidiano tipica di uno sport utility. La seconda generazione del SUV coupé può contare su di una gamma 100% ibrida forte della tecnologia mild-hybrid (MHEV) plus a 48 Volt, chiamata a supportare il motore a combustione contribuendo alla trazione in molteplici situazioni e riducendo consumi ed emissioni. Successivamente al lancio debutteranno le varianti plug-in proposte in due livelli di potenza. Gli interni, radicalmente rinnovati, sono profondamente caratterizzati dall’innovativo palcoscenico digitale.