Non solo 100% elettriche, dal 2035 si potranno vendere anche auto ibride

Il confronto tra la Commissione Europea e l’industria, rappresentato da case automobilistiche, fornitori, società civile e sindacati è iniziato a fine gennaio; con l’obiettivo di indicare soluzioni e modalità per sostenere un settore in difficoltà, che occupa quasi 13 milioni di persone e pesa per il 7% sul PIL del Vecchio Continente. Il piano d'azione verrà presentato il 5 Marzo ed è lecito aspettarsi che toccherà questioni come dazi, incentivi e - con molta probabilità - anche eventuali aperture su una data che non pare più così distante.