Mercato auto: agosto incoraggiante e quota elettriche al 6,4%

Si conclude con il segno "più" il mese di agosto 2026 per il mercato automobilistico italiano. Un'estate tra alti e bassi che ha visto comunque un "vincitore": l'automobile elettrica. Una realtà che sta andando affermandosi e che non accenna ad arrestare la propria crescita, nonostante la fine degli incentivi statali.

Sono sempre di più

Infatti, nel mese appena conclusosi le EV sono cresciute del 35,7% raggiungendo una quota di mercato mensile del 6,4% (contro il 4,9% del 2025). In trionfo anche le ibride plug-in: +74,3% rispetto a luglio e quota di mercato al 12%. Un risultato notevole che conferma quanto questa tecnologia rappresenti una scelta "furba" per chi non diffida a priori, ma non ha neanche totale fiducia, nella mobilità elettrica (senza dimenticare il volano del Fringe Benefit per le auto aziendali).

Stellantis prima, gli altri dietro

Entrando più nel dettaglio della "classifica" è Stellantis a guadagnarsi il primo posto. Ad agosto 2026 il gruppo italo-francese ha registrato un buon +2%, grazie soprattutto a Fiat (+22,24%) e Citroen (+8,12%): Pandina e C3 sono, rispettivamente, la prima e la terza auto più vendute in Italia. In leggera flessione, ma sempre al secondo posto, il Gruppo Volkswagen (-1,29%) che vede in Cupra (+13,31%) e Volkswagen stessa (+8,88%) i motori della sua crescita. Al terzo posto Toyota (-14,81%), al quarto BMW (-8,15%) e al quinto Mercedes (-2,23%).