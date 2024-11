Le Iron Dames passano in Porsche: Celia Martin new entry

Addio Lamborghini, c'è Porsche nel futuro delle Iron Dames: è ufficiale l'accordo con il team Manthey per il Wec 2025. Novità anche tra i piloti dove Sarah Bovy lascia il posto alla giovane francese Celia Martin. Confermatissime, invece, Michelle Gatting e Rahel Frey. Grande soddisfazione per Deborah Mayer, patron del progetto: “È un onore gareggiare ancora una volta nel FIA World Endurance Championship, che rappresenta lo standard di riferimento per le gare di durata a livello mondiale. Il ritorno in Porsche e la collaborazione con Manthey rappresentano una nuova pietra miliare per le Iron Dames. Ho piena fiducia nella loro competenza e dedizione all'eccellenza, che si sposano perfettamente con la nostra ambizione di brillare ai massimi livelli. La nostra formazione 2025, composta da Michelle, Rahel e Celia, rappresenta sia la continuità che l'innovazione, nonché la trasmissione tra generazioni, un valore al centro del progetto. Sono orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato finora e fiducioso in ciò che ci aspetta. Siamo impegnati a scrivere un nuovo capitolo nella storia delle gare di endurance di Iron Dames, dimostrando che le donne hanno il posto che spetta loro ai vertici di questo sport, ispirando le generazioni a venire”.