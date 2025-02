Lancia protagonista assoluta al Rally Racing Meeting

Ma tutti i riflettori erano puntati sulla Ypsilon Rally 4 HF, che segna il ritorno di Lancia nel mondo dei rally ed è equipaggiata con motore 1.2 Turbo da 212 cavalli, cambio SADEV a cinque rapporti, sospensioni regolabili Ohilns, sedili, cinture e volanti targati Sparco. Sullo stand il pubblico non soltanto ha potuto ammirare questa straordinaria vettura da gara, che ha già raccolto più di 80 preordini a livello europeo, ma anche conoscere l'inedito Trofeo Lancia, che debutterà nel Campionato Italiano Assoluto Rally (CIAR) con sei gare distribuite su cinque appuntamenti. Suddiviso in tre categorie – Junior (Under 25), Master (25-35 anni) ed Expert (Over 35) – il Trofeo Lancia mette in palio un montepremi del valore totale di 360mila euro con la possibilità per il Campione di entrare nella squadra ufficiale Lancia nell'European Rally Championship (ERC) 2026, capitanata dal Direttore Eugenio Franzetti.