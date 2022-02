Lamborghini show a Livigno: che traversi sulla neve

DIVERTIMENTO SUL GHIACCIO

Accademia Neve per i clienti: due settimane di divertimento

Show a Livigno con Lamborghini. Come ogni anno, la casa di Sant'Agata Bolognese ha organizzato l'Accademia Neve a Livigno per i propri clienti. L’adrenalinica esperienza di guida su neve e ghiaccio - le "piste nere" del programma Accademia Lamborghini – fornisce agli ospiti l'antidoto perfetto alle stagioni invernali perse degli ultimi due anni, completata dal piacere di essere ospitati nei migliori hotel e ristoranti della zona. Il programma di esercizi guidato dai piloti del team Lamborghini Suadra Corse assicura ad ogni partecipante la possibilità di massimizzare il proprio potenziale, per scoprire le prestazioni delle super sportive Lamborghini sui tracciati invernali. Le Huracán EVO[2] e Urus a quattro ruote motrici e quattro ruote sterzanti eseguono perfettamente ogni esercizio sull'impegnativo tracciato ghiacciato, assieme alla Huracán STO[3] a trazione posteriore, che dimostra anche sulla neve le sue capacità di controllo da pista.

Il binomio “alte prestazioni e gelo” non è una novità per Lamborghini: la crioterapia fa infatti parte del programma di allenamento standard per i piloti Lamborghini. A Sant'Agata Bolognese, presso il "DRIVERS' LAB", i piloti, affiancati dal personal trainer, partecipano a sessioni di allenamento con le più avanzate attrezzature del settore, in grado di analizzare la postura e le prestazioni in tempo reale, che si concludono con una sessione di crioterapia.