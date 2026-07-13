La Vespa che celebra la Marina Militare

La collaborazione tra Vespa e Marina Militare può sembrare alquanto insolita. Eppure, un'occasione speciale come i 250 anni degli Stati Uniti d'America, merita un'edizione speciale altrettanto unica. Da questi presupposti, Piaggio e le forze armate italiane di mare, hanno presentato a New York la più iconica delle due ruote, "vestita" come il veliero Amerigo Vespucci.

Unici

La nave scuola - considerata da molti la più bella del mondo - ha ospitato la presentazione di questa Vespa unica. L'occasione è la cerimonia Sail4th250: festa nazionale per il quarto di millennio della più longeva democrazia del mondo. Entrambe sono eccellenze italiane, divenute icone nei loro rispettivi mondi. In 80 anni di carriera, la Vespa ha motorizzato un Paese, facendo scoprire il senso della libertà di movimento. Dal 1931, il veliero forma e istruisce i marinai italiani del domani.

In comune

Affinché la collaborazione fosse evidente, Piaggio ha allestito Vespa con una tinta nera e due ampie fasce bianche che richiamano i colori del veliero. Altri dettagli grafici ricordano gli oblò mentre i ricami in color ocra sono un riferimento alle impavesate del veliero, e lo stesso colore lo si ritrova sul celebre "cravattino" anteriore della Vespa, ispirato al bompresso della nave. La sella è invece rivestita in tessuto tela Olona, lo stesso utilizzato per confezionare le vele che salpano e portano i marinai italiani in giro per il mondo.