Vespa entra nel club del miliardo: valutazione da record

© Vespa

Nel club del miliardo: valutazione da record per il brand Vespa che è cresciuto del 19% rispetto al 2021. Questo il risultato dello studio commissionato da Piaggio a Interbrand che ha analizzato la presenza globale di Vespa anche in termini di distintività, design, lifestyle e divertimento. Precisamente 1079 milioni di euro. Nell'analisi si legge: "Vespa è un brand storico ma in continua evoluzione; è profondamente italiano e amato a livello globale; è premium e allo stesso tempo inclusivo".