La Renault Clio si rifà il look: uno sguardo incisivo

DESIGN: (piattaforma CMF-B) linee molto scolpite e attraenti, con elementi tecnici pronunciati e look LED incisivo. Grande lavoro compiuto sulle proporzioni, cofano allungato, passo portato a 2,59 metri (+8 mm) linea del tetto dinamica, simile a quella di una coupé, cosa che rivoluziona i codici del segmento, con la shark antenna e lo spoiler integrato. Dimensioni maggiorate vs generazione precedente, passando da 4,05 a 4,12 m. di lunghezza e da 1,73 a 1,77 m. di larghezza. Più alta di 11 mm. Frontale estremamente espressivo, calandra ornata da una miriade di diamanti e nuova firma luminosa, luci diurne che ricordano la losanga del logo, gruppo ottico anteriore spettacolare. Profilo dei finestrini più raffinato celando le maniglie di apertura delle porte, esclusiva per il segmento. Lunotto posteriore molto inclinato e linea bagagliaio particolarmente pronunciata conferiscono look atletico, sottolineato dai quattro fari posteriori ispirati alle auto sportive. Due tinte inedite: Rosso Assoluto- Verde Assoluto.