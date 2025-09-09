Logo SportMediaset
A MONACO

La Renault Clio si rifà il look: uno sguardo incisivo

Uno dei modelli più venduti di sempre arriva alla sesta generazione

09 Set 2025 - 09:39
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

In 35 anni di carriera, Clio è sempre stata un punto di riferimento della categoria in Europa. Per cinque generazioni è stata il best-seller di Renault. Il primo modello, lanciato nel 1990, aveva ampiamente rivoluzionato i codici, prendendo dalle categorie superiori la qualità del design ed un livello di equipaggiamenti mai visti prima nelle city car. Con il passare delle generazioni, Clio non ha mai smesso di ridefinire gli standard del segmento per rispondere sempre meglio alle nuove esigenze dei clienti offrendo sempre di più in termini di design, comfort, spazio a bordo, qualità, sicurezza, piacere di guida e prestazioni multimediali. Successo convalidato dall’essersi aggiudicata per ben due volte il titolo di Car of the Year” ( 1991–2006).

17 milioni di Clio in 120 Paesi in tutto il mondo, 1.800mila in Italia, l’auto francese più venduta di tutti i tempi. Successo confermato anche quest’anno: Clio è il modello più venduto in Europa nel 1°sem 2025.

Reanult lancia la nuova Clio

NUOVA CLIO: 6° generazione di Nuova Renault Clio rivitalizzata per lo stile forte e rivoluzionario che la caratterizza, linee scolpite e sensuali, sguardo incisivo. Potenziata anche a livello di motorizzazioni, si conferma il modello più efficiente della gamma ibrida di Renault in termini di consumi. Dotata di nuova motorizzazione E-Tech Full Hybrid 160 cv, vanta un livello record di emissioni di CO2 pari a 89 g/km e un consumo misto di soli 3,9 l/100 km. Vanta anche fino al 40% di riduzione dei consumi rispetto ai motori benzina ed è in grado di circolare fino all’80% del tempo in modalità elettrica in città. Si affiancano i motori benzina e GPL a partire da 115 cv.

Nell’abitacolo, evidente salto di qualità, da segmento C: attenzione alla qualità del design, alla scelta dei materiali riciclati, alla presenza del doppio display OpenR a forma di V e del sistema multimediale OpenR Link con Google integrato, novità assoluta per la categoria, ai numerosi equipaggiamenti tecnologici e 29 ADAS di ultima generazione. 

Ha tutte le carte in regola per soddisfare esigenze di un’ampia gamma di clienti: privati, flotte e aziende, clienti fedeli da generazioni, nuovi acquirenti in cerca di una berlina compatta, versatile e dinamica. Ordini entro la fine dell’anno.

DESIGN: (piattaforma CMF-B) linee molto scolpite e attraenti, con elementi tecnici pronunciati e look LED incisivo. Grande lavoro compiuto sulle proporzioni, cofano allungato, passo portato a 2,59 metri (+8 mm) linea del tetto dinamica, simile a quella di una coupé, cosa che rivoluziona i codici del segmento, con la shark antenna e lo spoiler integrato. Dimensioni maggiorate vs generazione precedente, passando da 4,05 a 4,12 m. di lunghezza e da 1,73 a 1,77 m. di larghezza. Più alta di 11 mm. Frontale estremamente espressivo, calandra ornata da una miriade di diamanti e nuova firma luminosa, luci diurne che ricordano la losanga del logo, gruppo ottico anteriore spettacolare. Profilo dei finestrini più raffinato celando le maniglie di apertura delle porte, esclusiva per il segmento. Lunotto posteriore molto inclinato e linea bagagliaio particolarmente pronunciata conferiscono look atletico, sottolineato dai quattro fari posteriori ispirati alle auto sportive. Due tinte inedite: Rosso Assoluto- Verde Assoluto.

All’interno: nuovi materiali per la plancia, nell’allestimento alto di gamma Esprit Alpine, tessuto sostituito da un rivestimento in Alcantara. Plancia sormontata da un doppio display da 10,1’’ a forma di V. Volante integra pulsante MULTI-SENSE che consente di selezionare la modalità di guida e il colore di ambient lighting dell’abitacolo. Sedili inediti con tessuti riciclati.

Volume bagagliaio raggiunge i 391 litri con soglia di carico molto accessibile, 40 mm più bassa vs generazione precedente. Nella versione Esprit Alpine, Nuova Renault Clio è composta per oltre il 33,7% da materiali ad impatto ambientale controllato (materiali riciclati: 24% + sfridi e scarti). È riciclabile per oltre l’85%.

TRE MOTORI: E-Tech Full Hybrid 160 cv, sviluppata da Horse Powertrain, offre grande piacere di guida, prestazioni elevate (8,3 sec. da 0 a 100 km/h, ossia -1sec. vs gen precedente) e massima efficienza, con emissioni di CO2 record, scese a 89 g/km grazie ad un consumo in calo vs E-Tech Full Hybrid 145 cv, con soli 3,9 l/100 km, ossia fino al 40% in meno rispetto ai classici motori benzina. In città può circolare fino all’80% del tempo in modalità elettrica, mentre la sua autonomia su strada raggiunge i 1.000 km.         

Come ingresso in gamma TCe 1.2 115 cv disponibile con cambio manuale.  In un secondo tempo, arriverà versione Eco-G 120 a doppia alimentazione benzina-GPL.

IPERCONNESSA E TECNOLOGICA: conta sui migliori equipaggiamenti di bordo delle gamme superiori di Renault. Con il sistema di infotainment OpenR Link con Google integrato (Google maps/Google Assistant/Google Play con oltre 100 apps), ha accesso ai servizi di manutenzione connessa e agli aggiornamenti da remoto. Quest’offerta tecnologica ultra-completa comprende anche 29 ADAS e gli strumenti di sicurezza Safety Score (valuta la guida con punteggio 0-100 analizzando i dati relativi a velocità, traiettoria, distanze di sicurezza) / Safety Coach. Impianto audio Harman Kardon. Il pulsante My Safety Switch, a sx del volante sulla plancia, permette di attivare o disattivare contemporaneamente le impostazioni di 5 funzioni di assistenza alla guida.

