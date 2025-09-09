Logo SportMediaset
A MONACO

Reanult lancia la nuova Clio

09 Set 2025 - 09:39
NUOVA CLIO: 6° generazione di Nuova Renault Clio rivitalizzata per lo stile forte e rivoluzionario che la caratterizza, linee scolpite e sensuali, sguardo incisivo. Potenziata anche a livello di motorizzazioni, si conferma il modello più efficiente della gamma ibrida di Renault in termini di consumi. Dotata di nuova motorizzazione E-Tech Full Hybrid 160 cv, vanta un livello record di emissioni di CO2 pari a 89 g/km e un consumo misto di soli 3,9 l/100 km. Vanta anche fino al 40% di riduzione dei consumi rispetto ai motori benzina ed è in grado di circolare fino all’80% del tempo in modalità elettrica in città. Si affiancano i motori benzina e GPL a partire da 115 cv.

