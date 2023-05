La prima volta della Lamborghini Huracán GT3 EVO2: vittoria nel DTM

VITTORIA NEL DTM

Domenica storica per la casa di Sant'Agata Bolognese

Prima vittoria della Lamborghini nel DTM e primo successo a livello mondiale della nuova Huracán GT3 EVO2. Sul circuito tedesco di Oschersleben, ad imporsi nella gara d'apertura del calendario della serie, è stato il factory driver Franck Perera. Il francese del team SSR Performance ha scritto una nuova pagina nella storia di Lamborghini Squadra Corse, conquistando prima la pole position e confermandosi poi davanti a tutti fino all'arrivo.

"Siamo felici per questa prima storica vittoria nel DTM, che coincide anche con la prima vittoria della Huracán GT3 EVO2 - ha commentato Giorgio Sanna, Lamborghini Head of Motorsport - Il team SSR Performance ha svolto un lavoro superbo all'esordio con Lamborghini Squadra Corse e questo ci rende ottimisti nell'ottica del campionato, anche se siamo consapevoli che il livello dei concorrenti è altissimo. Ma ciò ci stimola a fare sempre del nostro meglio".

"Ogni cosa ha funzionato perfettamente. Dopo avere fatto una buona partenza, ho continuato a spingere e sono riuscito a prendere un leggero vantaggio su tutti. Ma Oschersleben è una pista con tanti cordoli, dove bisogna mantenere sempre alta l'attenzione - ha dichiarato Perera al termine di Gara 1 - Dopo il pit-stop, con le gomme fredde, sono stato particolarmente cauto. Ma alla fine ho potuto mantenere la leadership fino al traguardo, conquistando una vittoria molto importante per me e per tutto il team".