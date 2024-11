La nuova Citroën AMI fa il suo debutto italiano all’EICMA

Citroën si conferma ancora una volta protagonista attiva della mobilità urbana. Per il quarto anno consecutivo, il Brand partecipa all’Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori, l'EICMA, la più importante rassegna dedicata alle due ruote a motore, che si svolgerà a Milano Rho-Fiera dal 7 al 10 novembre. All’evento, pensato per coinvolgere gli appassionati di tutto il mondo, Citroën presenzia nell’area Urban Mobility dello spazio Dueruote. Ed è proprio qui che il pubblico avrà la possibilità di ammirare Citroën AMI, costantemente leader in Italia nei quadricicli, e di scoprirne la nuova versione, al debutto italiano dopo il recentissimo esordio al Salone di Parigi, e sul mercato a partire dalla prima metà del prossimo anno. Questa nuova interpretazione mantiene le dimensioni originali, ma introduce frontale e posteriore rinnovati, con un design distintivo e moderno. I fari, posti alla base del parabrezza e circondati da una cornice nera simile a ciglia, donano al modello un’espressione amichevole e giovanile. Le linee più decise e le superfici nette creano una silhouette equilibrata e audace, con elementi cubici ispirati ai mattoncini Lego per proteggere i paraurti, dando risalto alla sua robustezza e allegria. In linea con la filosofia della storica 2CV, l’Ami 2025 enfatizza la simmetria nel design per mantenere i costi sotto controllo, con portiere e parafanghi simmetrici. I parafanghi posteriori richiamano le striature della 2CV del 1948, celebrando una continuità storica. Il design di Ami si evolve con forme chiuse e grafiche contemporanee, visibili sui copricerchi a scacchiera e sul retro, pensate per attirare il pubblico più giovane e celebrare l’unicità di Citroën.