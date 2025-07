La Corvette elettrica del futuro: svelato il concept

Anche il futuro di Corvette è elettrico: General Motors ha svelato la California Corvette Concept. Sviluppata dall'Advanced Design Studio di Pasadena: si tratta di un prototipo virtuale che immagina l'aspetto della futura Corvette. E' il secondo dei tre progetti previsti da GM da usare come traccia per lo sviluppo della sportiva made in Usa: l'ultimo sarà curato dai designer asiatici.