La Cupra Tavascan è la prima auto "cinese" senza dazi

Via libera per la Cupra Tavascan. Sarà lei la prima automobile "cinese" ad avere un'esenzione totale dei dazi previsti per le elettriche d'importazione. La Commissione Europea ha accolto la richiesta presentata dal Gruppo Volkswagen ,con la formula del Do ut Des: un prezzo minimo di importazione, quote massime e perfino un impegno a investire nelle produzioni europee.

Dazi no, investimenti sì

Il crossover elettrico di Cupra era soggetto a una tariffa del 30,7%, perché prodotto in Cina attraverso la joint venture Volkswagen (Anhui) Automotive Co. Lo scorso autunno sono iniziati i colloqui con l'organo europeo, sulla base del regolamento che prevede la possibilità per ogni singolo costruttore di negoziare deroghe per singoli modelli. Le parti coinvolte hanno concordato di mantenere riservati i termini dell'intesa, specificando - però - che il prezzo minimo è stato stabilito "sulla base di un prezzo non sovvenzionato".

Seat importa

A importare il veicolo dalla Cina verso l'Europa sarà Seat: proprietaria del marchio Cupra e a sua volta controllata dal Gruppo Volkswagen. La quale sarà impegnata ad applicare politiche uniformi sui prezzi di rivendita. Inoltre, si è assunta determinati obblighi di comunicazione e consultazione pubblica su eventuali progetti di investimento per batterie e automobili elettriche sul territorio europeo. Insomma: i dazi sono sì stati tolti, ma in cambio il marchio spagnolo dovrà rispettare alcune imposizioni di politica economica e industriale.