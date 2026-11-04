Presentata Fantic Imola 500, la nuova sportiva carenata

Imola 500 è spinta dal monocilindrico MM460, sviluppato e prodotto da Motori Minarelli: 463 cc, 4 tempi, raffreddamento a liquido, distribuzione bialbero (DOHC) a 4 valvole con bilancieri a dito, omologato Euro 5+. Rispetto alla Stealth 500, Imola adotta un nuovo airbox dedicato e collettore di scarico, che rende la curva di erogazione più piena e lineare, e un pistone racing ancora più performante, che riduce le inerzie e rende la salita di giri rapida e grintosa, fino ai 10.500 giri/min, con una potenza molto vicina al limite della patente A2. L’alimentazione è affidata all’iniezione elettronica con corpo farfallato Ride-by-Wire da 46 mm, mentre la frizione antisaltellamento multidisco in bagno d’olio e il cambio a 6 marce assicurano scalate fluide e stabilità anche nella guida più aggressiva in pista.