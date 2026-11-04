Presentata Fantic Imola 500, la nuova sportiva carenata

Svelata la nuova Fantic Imola 500
© Ufficio Stampa
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Attesissima dagli appassionati, Fantic Imola arriva nella sua configurazione definitiva. È la massima espressione sportiva della famiglia Street: una sportiva carenata nata in pista con un’indole ispirata alle corse. Come tutta la gamma stradale Fantic, è disponibile in due cilindrate, 500 e 125 cc, ed è interamente progettata e prodotta in Italia. Il nome è un omaggio alla città e all’autodromo che da sempre incarnano la passione motoristica italiana, a soli 50 chilometri dallo stabilimento Motori Minarelli di Calderara di Reno, dove Imola viene costruita.
Imola porta al debutto una dotazione che nessun’altra moto del segmento offre come primo equipaggiamento: le nuove sospensioni Fantic FRS (Fantic Racing Suspension), una componentistica di livello premium, paragonabile a quella dell’aftermarket racing, montata di serie su Imola 500.
Motore: il “Cuore Italiano” in versione racing
Imola 500 è spinta dal monocilindrico MM460, sviluppato e prodotto da Motori Minarelli: 463 cc, 4 tempi, raffreddamento a liquido, distribuzione bialbero (DOHC) a 4 valvole con bilancieri a dito, omologato Euro 5+. Rispetto alla Stealth 500, Imola adotta un nuovo airbox dedicato e collettore di scarico, che rende la curva di erogazione più piena e lineare, e un pistone racing ancora più performante, che riduce le inerzie e rende la salita di giri rapida e grintosa, fino ai 10.500 giri/min, con una potenza molto vicina al limite della patente A2. L’alimentazione è affidata all’iniezione elettronica con corpo farfallato Ride-by-Wire da 46 mm, mentre la frizione antisaltellamento multidisco in bagno d’olio e il cambio a 6 marce assicurano scalate fluide e stabilità anche nella guida più aggressiva in pista.
Imola 125 adotta il collaudatissimo Minarelli 125 cc 4 tempi a iniezione elettronica, con fasatura variabile VVA (Variable Valve Actuation) e frizione antisaltellamento: un riferimento per tecnologia e prestazioni nella categoria.
Ciclistica: leggerezza, rigidezza e centralizzazione delle masse
Il progetto ciclistico ruota attorno a tre principi: leggerezza, rigidezza ottimizzata e centralizzazione delle masse. Il telaio misto combina un traliccio anteriore in acciaio con piastre laterali in alluminio forgiato e un telaietto posteriore removibile: una soluzione inedita nel segmento, che garantisce la resistenza torsionale necessaria per la guida in pista e grande precisione nei tratti misti e veloci. Il forcellone in alluminio con capriata inferiore di rinforzo, di chiara ispirazione racing, massimizza trazione e stabilità in uscita di curva.
Rispetto alla sorella STEALTH, ha una piastra di sterzo superiore dedicata e semi manubri svincolati da essa per poter essere posizionati a volontà del pilota.
Ogni componente è posizionato per portare il baricentro in basso e verso il centro della moto: il corpo di espansione dello scarico è alloggiato nella parte inferiore, con un silenziatore alto e leggero, mentre il serbatoio è collocato il più vicino possibile al baricentro.
Le sospensioni di Imola nascono da Fantic Racing Suspension (FRS), il progetto ideato, progettato e sviluppato interamente in casa Fantic e descritto nel dettaglio nel capitolo sottostante dedicato. Su Imola 500 le FRS adottano la configurazione TRACK, con forcella a steli rovesciati TRACK43 da 43 mm e 130 mm di corsa e monoammortizzatore TRACK14, entrambi completamente regolabili, incluso l’interasse posteriore: un setting specifico per la guida sportiva su strada e in pista. Imola 125 adotta un setting dedicato, con monoammortizzatore regolabile nel precarico. L’impianto frenante ByBre prevede un disco anteriore da 320 mm con pinza radiale e un disco posteriore da 230 mm. Gli pneumatici Pirelli Diablo Rosso IV (110/70-17 e 150/60-17) sono montati su cerchi in alluminio a 5 razze, dal peso contenuto e dal momento d’inerzia ridotto.
Il risultato è una leggerezza straordinaria per una sportiva carenata, che si traduce in agilità nei cambi di direzione, frenate più brevi e un controllo immediato: la moto ideale per chi cerca il massimo della precisione e della reattività e vuole vivere la pista senza compromessi. Con 150 kg per la 500 e 130 kg a secco per la 125, Imola è la più leggera della sua categoria in entrambe le cilindrate.
Tecnologia: elettronica da vera sportiva
Su Imola 500 la piattaforma inerziale abilita l’ABS Cornering a doppio canale, disinseribile al posteriore, e il Traction Control. Quattro Riding Mode – Street, Wet, Track e Custom – combinano in perfetta sinergia la doppia mappa motore (FUN e WET), l’intervento del controllo di trazione e la gestione dell’ABS, per adattare la moto a ogni condizione, dal tragitto quotidiano al turno in pista. Imola 125 offre i riding mode Street e Track, con mappa motore unica e ABS Cornering disponibile come optional.
Dotazioni
Imola è equipaggiata con display TFT da 5 pollici, presa USB-C, fari Full LED a doppia lente e indicatori di direzione a LED. La carenatura integrale, disegnata dal centro stile Fantic e sviluppata in galleria del vento, offre protezione aerodinamica e un profilo filante in velocità.
Ergonomia
La posizione di guida è sportiva e raccolta: i semimanubri, indipendenti dalla piastra di sterzo, caricano l’avantreno per una guida precisa in inserimento di curva, mentre serbatoio e sella sono modellati attorno al pilota per garantire controllo e libertà di movimento nei cambi di direzione.
Un’impostazione nata in pista, pensata per esaltare il piacere della guida sportiva anche su strada.
Livree
Due le livree per Imola, Factory White e Racing Black. La prima, Factory White, celebra i colori storici Fantic, bianco, rosso e blu, gli stessi che vestono le moto ufficiali Cross ed Enduro della stagione 2026. La seconda, Racing Black, ha un’anima nera e rossa e riprende i colori con cui il team Fantic ha corso negli ultimi anni nel Motomondiale Moto2.
Prezzi e disponibilità
Fantic Imola sarà disponibile presso la rete vendita Fantic a partire da maggio 2027, al prezzo al pubblico in Italia di 6.990 € per la Imola 500 e di 5.990 € per la Imola 125, IVA inclusa.
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