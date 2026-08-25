L'autovelox con IA che "ti guarda" mentre guidi (ma non multa da solo)

Le multe sono indubbiamente il grande spauracchio dell'automobilista italiano. Non esiste argomento più odioso, contestato e meno tollerato: polarizza il dibattito (tra chi dice che sono troppi e viceversa), entra nei programmi politici ed è continuamente suscettibile di cambiamenti e aggiornamenti, mettendo in difficoltà persino le Forze dell'Ordine. L'ultima novità è l'intelligenza artificiale.

Come funziona SafeDrive

Dopo essere arrivata ovunque, era scontato che prima o poi trovasse applicazione anche qui. L'Autovelox SafeDrive (sviluppato da Sodi Scientifica) è un nuovo strumento che integra l'IA per monitorare i comportamenti impropri degli automobilisti. Di fatto è in grado di segnalare alle autorità se si sta utilizzando il telefono mentre si guida oppure se non si indossano le cinture di sicurezza. Attenzione, però: questo non significa che l'algoritmo possa somministrare sanzioni in completa autonomia.

Aiuta gli agenti

SafeDrive va piuttosto inteso come uno strumento a supporto degli agenti: per poter multare l'automobilista imprudente, la violazione del Codice della strada dev'essere notata dalla Polizia o dai Carabinieri. L'Autovelox con IA può effettivamente segnalare che qualcuno sta utilizzando lo smartphone mentre si trova al volante, ma devono essere poi le Forze dell'Ordine a confermarlo e a contestare immediatamente - e sul posto - l'infrazione.

Dove è attivo

Una tecnologia di nuova generazione installata con l'intento di ridurre gli incidenti causati da distrazione. L'Autovelox SafeDrive è in uso nei comuni di Treviglio, in provincia di Bergamo; Villanova di Camposampiero, in provincia di Padova; Alessandria; Fossano, in provincia di Cuneo; e Figline Valdarno, in provincia di Firenze. Inoltre, una fase di sperimentazione è in corso sulla Firenze-Pisa-Livorno. Gli automobilisti sappiano, dunque, che il futuro distopico dove l'IA li multerà, non è ancora iniziato.